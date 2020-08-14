حمدان بن محمد يوجه بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية

المصدر: (دبي - البيان)

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة.

ويأتي الإعلان تماشياً مع أهداف رؤية دبي 2021 الرامية لتعزيز مكانة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمناً، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي المرورية 2021 لخفض نسبة وفيات الحوادث المرورية، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 16% بحلول 2021 وتحويل دبي إلى المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم.

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حمدان بن محمد يوجه بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات

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