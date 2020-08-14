حمدان بن محمد يوجه بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة.

ويأتي الإعلان تماشياً مع أهداف رؤية دبي 2021 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمناً، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي المرورية 2021 لخفض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 16% بحلول 2021 وتحويل دبي إلى المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «وجهنا بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً».

وأضاف سموه: «هذا التوجيه يتماشى مع أهداف رؤية دبي 2021 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل والأكثر أمناً، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي المرورية 2021 لخفض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون».

وجاء إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية متزامناً مع فعاليات مختبر الابتكار «الدراجات أسلوب حياة»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في سايكل هاب، جميرا دبي، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والنيابة العامة بدبي

واللجنة العليا للتشريعات، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة التنمية الاقتصادية، واتحاد الإمارات للدراجات، وبلدية دبي، وهيئة التأمين الاتحادية، إضافة إلى منظمي فعاليات الدراجات، وشركاء التطوير العقاري فيما يتعلق بمسارات الدراجات، وبمشاركة مجلس مديري مراكز شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وموردي الدراجات.

افتتاح المختبر

وأوصى المشاركون في مختبر الابتكار الذي حضره الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، وافتتحه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والمستشار صلاح بوفروشه، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، وعدد من الضباط والمتخصصين من الشركاء الاستراتيجيين، بتشكيل فريق عمل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، واللجنة العليا للتشريعات لتهيئة المناخ العام لجعل مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية من خلال استكمال البنية التحتية وتعزيز المنظومة التشريعية والثقافة المجتمعية.

كما أوصوا بتعزيز العمل المشترك بين كافة الشركاء المعنيين ضمن خطة زمنية واستراتيجية لتطوير البنية التحتية لاستخدام الدراجات الهوائية وفق المعايير العالمية، وتطوير المرافق المخصصة لها، وتخفيف الازدحام، إلى جانب العمل على تعزيز ثقافة استخدام الدراجات، وتوفيرها للجنسين.

بالإضافة إلى العمل على تعزيز مؤشرات السلامة، وتغيير الصورة الذهنية لاستخدام الدراجات الهوائية، واستخدام دراجات الشحن، إلى جانب تطبيق المعايير والسياسات ذات الصلة، والتخطيط لمناطق استخدام الدراجات، وتعزيز ثقافة تأجير الدراجات.

ودعا المشاركون في مختبر الابتكار «الدراجات أسلوب حياة» إلى العمل على تطوير وتحديث بنية تحتية توفر الأمن والاستمتاع لراكبي الدراجات، وتُركز على خلق عبور أكثر أماناً، وتوفير مسارات للدراجات، وتوفير المرافق والخدمات على المسارات، وتنفيذ فعاليات وأنشطة لتحفيز الجمهور على استخدام الدراجات كوسيلة للتنقل.

ودعا المشاركون في المختبر إلى ضرورة إعداد دليل لتوعية الدراجين بإرشادات السلامة، وتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية، وإلزام معاهد تعليم سياقة السيارات بتدريب المتقدمين للحصول على الرخصة على إعطاء الأولوية للدراجات، إلى جانب دراسة إمكانية التأمين على الدراجات الهوائية، وإشراك المجتمع في الترويج للفعاليات المحلية للدراجات، وتوعية الناس، والحث على الدعم المستمر من قادة المجتمع المحلي.

وأوصى المتحدثون خلال المختبر بضرورة التكامل التشريعي بين قانون السير والمرور الاتحادي، والقرارات الإدارية المحلية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية، وملاءمة البنية التحتية لاستخدام الدراجات مع التشريعات السارية في هذا الشأن، وضمان توفير الفرصة لاستخدام الدراجات بسلامة وأمان، في كل مناطق إمارة دبي.

تسخير الجهود

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يسعدنا المشاركة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وأن نكون جزءاً من هذا الحدث، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

والرامية لتطوير جودة الحياة في المدينة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير بدائل مناسبة تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية»، مشيراً إلى حرص بلدية دبي على دعم البنية التحتية في مناطق دبي لتكون مشجعة للسكان لاعتماد الدراجة الهوائية كوسيلة نقل صديقة للبيئة.

وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، تسخير كافة الجهود لتحقيق هذه الرؤية المشتركة التي تساهم في تعزيز ريادة دبي العالمية، مؤكداً مساهمة مختبر الابتكار في الخروج بالعديد من النقاط والتوصيات المهمة لتوعية المجتمع في استخدام الدراجات الهوائية باعتبارها أصبحت بمثابة أسلوب حياة.

وقال لـ «البيان الرياضي»، إن مجتمعنا يضم نحو 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، وتحرص العديد من الجاليات في دبي على استخدام الدراجات كوسيلة نقل إلى العمل، لافتاً إلى أن الدراجات لم تعد مجرد هواية أو رياضة، وإنما أصبحت وسيلة نقل لدى الكثيرين، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود والدراسات لخدمة وتوعية أفراد المجتمع، ووضع ضوابط عامة تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الجميع.

محاور متعددة

وعقب الجلسة الرئيسية، ناقشت ثلاث جلسات المحاور المتعددة لمختبر الابتكار الهادف إلى تقليل الحوادث وتخفيف الازدحام والتلوث البيئي، وتشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي من خلال جعل الدراجات وسيلة تنقل متاحة بجهود الشركاء الرامية إلى تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية والثقافية.

وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها المهندس حسين البنا، من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأدارها الرائد الدكتور راشد الغافري من شرطة دبي، وسارة المبارك من مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، التحديات التي تواجه تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات والمرافق.

توافق التشريعات

وترأس المستشار صلاح بوفروشه، بحضور العقيد عبد الرحمن الشاعر مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الجلسة الثانية التي ناقشت توافق التشريعات المحلية والاتحادية مع البنية التحتية في تطبيق القوانين الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية، ومناقشة الفجوات التشريعية وسبل تطوير التشريعات من أجل تعزيز بيئة جاذبة ومشجعة على استخدام الدراجات الهوائية، وترأس سعيد حارب الجلسة الثالثة والأخيرة.

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