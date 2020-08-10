محمد بن راشد يواصل تفقد سير الأعمال في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، متابعة سموه المباشرة لسير الأعمال في دبي، وعودة الحياة إلى طبيعتها، بما يسهل على الناس ويعزز من دوران عجلة الاقتصاد، وسط الإجراءات والتدابير التي تحصّن صحة وسلامة الجميع.



وتابع سموه جولاته التفقدية، بجولة في مركز ابن بطوطة، اطمأن خلالها على التدابير الاحترازية المتبعة في استقبال الزوار في المراكز التجارية في دبي، والتسهيلات التي تعزز العودة الكاملة للحياة الطبيعية في دبي، بعد النجاحات التي حققتها الإمارة في استراتيجيتها المدروسة لمواجهة جائحة «كورونا»، والحد من آثارها على الاقتصاد وعلى مختلف فئات المجتمع.

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