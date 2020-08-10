محمد بن راشد يتفقد مركز ابن بطوطة للتسوق في دبي

المصدر: دبي - البيان

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بجولة تفقدية في مركز ابن بطوطة أحد مراكز التسوق في دبي.

واطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة على التدابير الاحترازية المتبعة في استقبال الزوار في المراكز التجارية في دبي، والتسهيلات التي تعزز العودة الكاملة للحياة الطبيعية في دبي، بعد النجاحات التي حققتها الإمارة في استراتيجيتها المدروسة لمواجهة جائحة «كورونا»، والحد من آثارها على الاقتصاد وعلى مختلف فئات المجتمع.

وتأتي جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطار متابعة سموه المباشرة لسير الأعمال في دبي، وعودة الحياة إلى طبيعتها، بما يسهل على الناس ويعزز من دوران عجلة الاقتصاد، وسط الإجراءات والتدابير التي تحصّن صحة وسلامة الجميع.

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