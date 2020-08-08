دوائر دبي تطبق الدوام المرن اعتباراً من 16 الجاري

المصدر: (دبي - رامي عايش)

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن الدوام المرن في الجهات الحكومية المحلية، يقضي بتحديد ساعات الحضور المرنة في الفترة الصباحية للموظفين، بحيث يبدأ الحضور إلى العمل من الساعة 6.30 صباحاً إلى الساعة 8.30 صباحاً، على أن يستكمل الموظف عدد ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهة التي يعمل لديها، وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومية دبي رقم (8) لسنة 2018 أو التشريعات الخاصة بالموارد البشرية المطبقة لدى تلك الجهة.

وأكدت الدائرة أن هذا التعميم الذي يحمل رقم 21 لسنة 2020، جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي للإمارة، بشأن تفعيل الدوام المرن في الجهات الحكومية المحلية، ولتعزيز الإنتاجية لدى الموظفين ورفع مؤشرات السعادة لديهم، وتأمين سلامتهم.

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