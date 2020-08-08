8500 عيّنة بذور «عالية المواصفات» وزّعتها الإمارات على 57 دولة

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

أكدت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية الأبحاث الزراعية، منوهة إلى أن بنك الجينات في «إكبا» مستودع فريد للموارد الوراثية النباتية، ومنذ عام 2000، قام المركز بجمع وحفظ المواد الوراثية للأنواع النباتية ذات الملوحة المثبتة أو المحتملة.

وأصبح موطناً لإحدى أكبر مجموعات العالم من الأصول الوراثية للأنواع النباتية المقاومة للحرارة والجفاف والملح، ويخزّن المركز ما يزيد على 524 مُدخلاً من حوالي 270 نوعاً نباتياً من أكثر من 150 دولة وإقليماً، ويحتوي أيضاً على 250 عيّنة بذور من 70 نوعاً من النباتات البرية من الإمارات، حيث تم توزيع أكثر من 8500 عينة بذور على العلماء والمزارعين في 57 دولة.

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