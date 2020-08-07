بمكرمة خليفة وتوجيهات محمد بن زايد مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لمكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدمت الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، لدعم جهود مكافحة جائحة «كوفيد19».

واشتملت المساعدات على 12 طناً من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية، وأجهزة تشخيص، حيث سيستفيد من هذه المساعدات أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية والعاملين بالقطاعات الصحية. وقدمت الإمارات، حتى الآن، مساعدات لمكافحة «كورونا» إلى 92 دولة.

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