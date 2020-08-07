بمكرمة خليفة.. محمد بن زايد يوجه بمساعدات طبية عاجلة لمكافحة «كورونا» في لبنان

المصدر: أبوظبي - وام

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، لدعم جهود مكافحة جائحة «كوفيد 19».

دعم

واشتملت المساعدات على 12 طناً من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص «كوفيد 19».

وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

استجابة

وتأتي المساعدات المتعلقة بمكافحة «كورونا» في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية، كما تأتي ضمن سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة «كوفيد 19».

وجدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت مساعدات طبية لمكافحة وباء «كورونا» لـ 92 دولة عبر تقديم قرابة 1250 طناً والتي مكنت أكثر من 1.2 مليون من الفرق الطبية والخطوط الأمامية للقيام بمهامهم اليومية.

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