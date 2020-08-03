عبدالله بن زايد يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الأشقاء في دول الخليج

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات مع أشقائها في دول الخليج العربي، مشدداً سموه على تنامي التعاون بين الدولة وكل من السعودية والبحرين والكويت وعُمان.

وتبادل سموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك خلال اتصالات هاتفية مع كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، وعادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، وعبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت، ومعالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان.

واستعرض سموه مع الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

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