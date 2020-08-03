عبدالله بن زايد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين دول الخليج

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات مع أشقائها في دول الخليج العربي، مشدداً سموه على تنامي التعاون بين الدولة وكل من السعودية والبحرين والكويت وعُمان.

وتبادل سموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك خلال اتصالات هاتفية مع كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، وعادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، وعبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت، ويوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان.

واستعرض سموه مع الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية. وتفصيلاً، فقد تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية التهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكد سموه العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. وبحث سموه ووزير الخارجية السعودي العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

واستعرض سموه ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا العلاقات التاريخية، التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتنامي التعاون بين البلدين، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

تعاون

كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين التهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والبحرين وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعاتهما المشتركة.

أمنيات

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت التهنئة بالعيد. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة دوام الصحة والعافية والعمر المديد ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار. وبحث سموه والوزير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية، التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، والعمل المشترك من أجل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة وتحظى بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.. مشيراً إلى الحرص على تعزيز وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

.. ويبحث مع ظريف مكافحة «كورونا»

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً مرئياً مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وتبادل سموه ووزير الخارجية الإيراني التهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبحثا مستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره، بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض. وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول، من أجل تجاوز تحدي جائحة (كوفيد 19)، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة هذه الجائحة.

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