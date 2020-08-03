طقس الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام الخمسة القادمة صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تشكل الضباب تكون بعض السحب الركامية.

ويكون الطقس اليوم "الاثنين" صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس غدا الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الأربعاء" المقبل طقسا رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة شمالا.. صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر. والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س.. والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز أن يشهد الخميس المقبل طقسا رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة القادم رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية و يصبح مغبرا و غائما جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر يكون متوسط الموج قد يضطرب أحيانا غربا في الخليج العربي.. خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز