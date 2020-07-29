تكريم مواطنَين أنقذا شاباً من الغرق في بحر الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

كرم العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة، بحضور العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير الإدارة كلا من المواطن عبدالله علي ابراهيم آل علي، والمواطن محمود راشد الكندي، تقديراً لدورهما الإنساني في إنقاذ حياة مواطن تعرض للغرق في بحر الفجيرة.

وقدم العميد علي عبيد الطنيجي شهادة شكر وتقدير للمواطنين، وذلك تأكيداً على أن هذا التكريم يأتي من منطلق التشجيع على العمل الإنساني وبث روح التعاون في سبيل تحقيق الأمن والأمان للجميع.

ومن جهة أخرى أكد كل من المواطن محمود الكندي و عبدالله آل علي، عن اعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين أن ما قاما به ما هو إلا واجب يمليه عليهم الدين ثم حب الوطن، مقدمين الشكر الجزيل لإدارة الدفاع المدني الفجيرة على هذا التشجيع.

وناشدت الجمهور التعاون في الإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسرعة التواصل مع (خدمة أمان) على الرقم المجاني 8002626 الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني Aman@adpolice.gov.ae، حفاظًا على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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