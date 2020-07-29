محمد بن راشد ينعى صانع الأمل محمد المشالي

المصدر: (دبي، القاهرة - البيان)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «طبيب الغلابة» الدكتور محمد المشالي من جمهورية مصر العربية. ووصف سموه الفقيد بصانع أمل من نوع مختلف، ونموذج للأطباء، وقدوة للعظماء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة.. صانع أمل من نوع مختلف.. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء.. وقدوة للعظماء.. رحمه الله.. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر».

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