أبوظبي تصنع محلولاً لاستخلاص الحمض النووي لـ«كورونا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

نجحت دائرة الصحة في أبوظبي في تصنيع المحلول الكيميائي، الذي يعمل على استخلاص الحمض النووي لفيروس «كورونا» محلياً في مدة استغرقت أسبوعين منذ بدء العمل وحتى الإنتاج، والذي يعتبر أحد المكونات الأساسية في فحص الفيروس. وتأتي هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، في إطار الجهود المحلية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي ومواصلة تعزيز الدور الإنساني الذي تقوم به في ظل مواجهة جائحة «كوفيد19».

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