جاهزية.. منصة إلكترونية لرصد التباعد الجسدي في «حافلات دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منصة إلكترونية تستخدم من خلالها مفهوم البيانات الضخمة في رصد عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين مستخدمي حافلات المواصلات العامة التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المستمرة في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة تحديات انتشار فيروس «كورونا».

وترتبط هذه المنصة تقنياً بمراكز التحكم التابعة لمؤسسة المواصلات العامة، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرارات في حالة مخالفة إجراء التباعد الجسدي بين ركاب الحافلات، حيث يتم تزويد مركز التحكم بتفاصيل الحافلات غير الملتزمة بالنسبة المحددة من الركاب ورقم الخط ونسبة التجاوز المرصودة، إلى جانب تاريخ ووقت ومكان الرحلات المعنية، وكذلك بيانات السائق.

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