حمدان بن محمد: تعلمت من محمد بن راشد أن الرهان على الشباب يربح دائماً

المصدر: دبي - البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «برنامج الاقتصاديين الشباب»، بهدف تأهيل جيل جديد من الكوادر الاقتصادية المواطنة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد، عبر حسابه في «تويتر»: «تعلمت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن الرهان على الشباب يربح دائماً»، مضيفاً سموه أن برنامج الاقتصاديين الشباب سيساهم في بناء قدرات الموهوبين من شبابنا وسيستثمر في طاقاتهم ومهاراتهم. وأكد سمو ولي عهد دبي أن الإمارات كانت وستبقى أرض الفرص، وشبابنا عازمون دائماً على اغتنامها من أجل مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة.

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