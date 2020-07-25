شما المزروعي: الإمارات تطلق مبادرات ملهمة لتمكين الشباب

المصدر: دبي - البيان

قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: "تقدم دولة الإمارات وبفضل الدعم المستمر واللامحدود للقيادة الرشيدة تجارب عالمية رائدة في تسخير جميع القدرات لخدمة الشباب، وتمكينهم من مواجهة التحديات وابتكار الحلول المناسبة لها، وليكونوا قدوة للشباب في جميع دول العالم".

وأضافت معاليها: "إن إطلاق هذا البرنامج المبتكر برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يشكل إضافة ملهمة ومتميزة في منظومة المبادرات التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب والتي تحرص من خلالها على تمكين الشباب في جميع المجالات".

وبينت معاليها أن التطورات والتحديات التي يمر بها العالم تتطلب تأهيل الشباب وتزويدهم بجميع المهارات ليكونوا الركيزة الرئيسة التي تمكن دولة الإمارات من تحقيق رؤيتها في الريادة والتميز عالمياً، وتمكنهم في الوقت ذاته من مشاركة رؤاهم وأفكارهم مع جميع الشباب حول العالم.

وأكدت معاليها الاهتمام المستمر من شباب الوطن على التزود بجميع المعارف والمهارات التي تمكنهم من تقديم التصورات للحلول للقضايا الرئيسية التي تواجه العالم في جميع المجالات ولاسيما في المجال الاقتصادي، وعن ثقتها بأن البرنامج سيساهم باستكشاف مواهب شابة قادرة على المساهمة بتطوير عدة قطاعات اقتصادية حيوية تنموية في الدولة ضمن مسار التمكين والإشراك الشبابي الذي يشكل إحدى ركائز استراتيجية عمل المؤسسة الاتحادية للشباب.

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