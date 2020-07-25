خليفة يأمر بالإفراج عن 515 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإفراج عن 515 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنح نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بالإفراج عن النزلاء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، هو لفتة أبوية كريمة تنم عن حس إنساني وحرص بالغ من سموه على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولمّ الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بكافة شؤون أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

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