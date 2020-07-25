خليفة يأمر بالإفراج عن 515 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإفراج عن 515 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنح نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تعزيزاً للروابط الأسرية وإدخالاً للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لإعادة التفكير في مستقبلهم، والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

لفتة أبوية

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإفراج عن 515 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. هو لفتة أبوية كريمة تنم عن حس إنساني وحرص بالغ من سموه على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولمّ الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بكافة شؤون أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إلى أن مكرمة سموه تمنح المشمولين بأمر الإفراج عنهم فرصة العودة إلى صفوف المجتمع والالتزام بما أقرته الدولة من قوانين تكفل سلامة مسيرتها نحو الغد، وأن ينضموا إلى المسيرة متفائلين بمستقبل أفضل وبنية خالصة وقصد سليم، وأن يكونوا أشخاصاً صالحين مشاركين في العمل المخلص لتحقيق البناء والنماء وبلوغ ما تصبو إليه الدولة، مشيراً إلى أهمية هذه المكرمة التي لا تتوقف عند الفرحة التي تعم المشمولين بالعفو وذويهم فقط، بل تشكل حافزاً لباقي النزلاء للالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة.

تهنئة

وتقدم النائب العام بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

إجراءات

أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي تفاعلت بشكل فوري مع القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدأت بالإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بما يضمن سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتقدم المستشار البلوشي بهذه المناسبة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه اللفتة الإنسانية التي تعودها منه أبناء شعبه والمقيمون في كنف قيادته الحكيمة.

كما وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لحرص سموه على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأشاد بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، مما حقق أعلى معايير حقوق الإنسان في المنشآت العقابية في أبوظبي، وحوّل فترة السجن إلى مرحلة إعادة بناء السجين لحياته من خلال فرص التدريب والتعليم والإصلاح التي توفرها هذه المؤسسات.

وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي أن هذه المكرمة حملت للمفرج عنهم رسالة أبوية وإنسانية بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في الانحياز لأبنائها، وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.. داعياً بقية السجناء إلى الالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة.

تبريكات

رفع النائب العام لإمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وقيادة وشعب الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركة والأمن على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

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