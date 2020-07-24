مدني رأس الخيمة يكرم منتسبا لدوره البطولي بإنقاذ 4 أطفال من الغرق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرم العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، المساعد أول جاسم راشد رجب احد منتسبي الإدارة الذي ضرب أسمى معاني التضحية والبطولة من خلال انقاذه 4 أطفال مواطنين كانوا يصارعون الموت المحقق غرقا في مياه خور مدينة الرمس.

وثمن العميد الزعابي البطولة الكبيرة التي ابداها المساعد اول رجب في إنقاذ أرواح الأطفال الأربعة من الموت المحقق نتيجة تعرضهم للغرق في خور الرمس أثناء عودته من رحلة صيد بحرية بقاربه الخاص

مضيفا أن مثل هذا السلوك يعكس روح المسؤولية العالية التي يتمتع بها منتسبو وزارة الداخلية حتى خارج ساعات العمل الرسمية مما يعتبر مثالا مشرفا يجب أن يكون قدوة لكل ابناء هذا الوطن العزيز والمقيمين على أرضه.

وأعرب مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة عن شكره وامتنانه لهذا البطل الذي قام بدور بطولي حظي باحترام وتقدير الجميع.

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