طقس الغد في الإمارات صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والمد الثاني عند 04:14 والجزر الأول عند الساعة 10:20 والجزر الثاني عند الساعة 22:18 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:09 والمد الثاني عند الساعة 01:22 والجزر الاول عند الساعة 19:31 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 80 30

دبي 40 30 70 35

الشارقة 41 29 65 30

عجمان 39 30 75 35

أم القيوين 40 29 80 35

رأس الخيمة 40 32 75 40

الفجيرة 35 31 80 50

العين 42 30 65 20

ليوا 42 29 75 20

الرويس 41 31 75 25

السلع 42 32 70 35

دلما 40 34 75 45

طنب الكبرى 38 33 80 50

طنب الصغرى 38 33 80 50

أبو موسى 38 33 80 50

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