فحوصات كورونا مجاناً لموظفي حكومة الشارقة وأسرهم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أوضحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أنه تم توسيع نطاق تنفيذ فحوصات الكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد لتشمل موظفي حكومة الشارقة وأسرهم.

وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

حيث نظمت الفحوصات ليتم إجراؤها مجاناً لكافة موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين وعوائلهم، وذلك في مقر اكسبو الشارقة ومقر نادي الشارقة للغولف والرماية.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن موظفي حكومة الشارقة عن خالص الشكر والامتنان العميق للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنفيذ الفحص الطبي لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين.

هذا القرار النابع من الحرص الأبوي والاهتمام الكبير بالتأكد من سلامة الجميع، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لحماية صحة أبناء الإمارة وتعزيز الطمأنينة لديهم.

حرص

وقال سيف عبيد دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة ان الدائرة حرصت على توسعة وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم.

وذلك في إطار دعم جهود الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها حكومة الشارقة لرفع معدل الاستجابة واحتواء هذه الأزمة العالمية، وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز السلامة العامة.

كما أن الدائرة نظمت مسبقاً فحوصات الكشف المبكر عن الفيروس للموظفين والذين باشروا أعمالهم من المكاتب مع مراحل العودة المتدرجة لمقار العمل التي أقرتها حكومة الشارقة.

جهود

وأكد حرص الدائرة على بذل كافة الجهود التي تسهم في اتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن الحد من انتشار الفيروس والتي أبرزها زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في إمارة الشارقة والنجاح في الكشف المبكر وحصر الحالات.

كما أن مراكز الفحص تستخدم تقنيات متقدمة في هذا المجال، وتتبع أقصى الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة كل الموجودين من عدم التزاحم والتباعد الجسدي وارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

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