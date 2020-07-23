بدء المرحلة الثانية من فحوصات كورونا لـكبار المواطنين في الشـارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، المرحلة الثانية من فحوصات فيروس كورونا "كوفيد 19" المنزلية لكل منتسبي الدائرة من كبار المواطنين، وكافة القاطنين معهم والقائمين على خدمتهم، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتهدف المبادرة المجتمعية الوصول إلى منازل هذه الفئة وحمايتهم، وتجنيبهم عناء التوجه إلى المسـتشفى أو المراكز لإجراء الفحص، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها دائرة الخدمات الاجتماعية لحماية صحة وحماية منتسبيها من كبار المواطنين في الشارقة، تعزيزاً لخطط الدائرة وأهدافها الرامية إلى تحقيق رفاهية المجتمع وسعادته.

وانتهت دائرة الخدمات الاجتماعية والمنطقة الطبية بالشارقة، من تنفيذ المرحلة الأولى من الفحوصات المخصصة لتلك الفئة من المـقيمين لوحدهم وجلسائهم، في محل إقامتهم على مستوى إمارة الشارقة.

استهداف

وأكدت عفاف إبراهيم المري، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن المرحلة الثانية من الفحوصات تستهدف فحص كافة منتسبي الدائرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومستفيدي خدمات الرعاية والحماية من الآباء والأمهات من كبار المواطنين وذوي الهمم وطريحي الفراش، وذويهم من القاطنين معهم، والمرافقين لهم من الجلساء من منتسبي الدائرة على مستوى إمارة الشارقة والمدن التابعة لها.

مبينة أن العناية بهذه الفئة من أولويات دائرة الخدمات الاجتماعية، لما تحظى به من اهتمام كبير وتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

توفير

وثمنت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، جهود وتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع اللامحدود مع الدائرة في مختلف المجالات الصحية، فضلاً عن جهودها المبذولة وحرصها الدائم على توفير البيئة الصحية المناسبة لمختلف أفراد المجتمع، سواء قبل أزمة فيروس كورونا أو بعده، مؤكدةً أن الدائرة تعد شريكا أساسيا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

مثمنة جهود الجهات الشرطية والمعنية الأخرى، في إطار تعزيز الجهود الوطنية المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واستثمار الطاقات والموارد والكفاءات اللازمة لحماية هذه الفئة ومختلف الفئات المجتمعية، لا سيما تأتي هذه البادرة بالتزامن مع التوجهات الوطنية في توسيع نطاق المسح الوطني الصحي، مما يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدولة الرائدة التي استطاعت تطويق هذه الجائحة والحد من انتشارها.

رحمة

من جانبها أكدت خلود آل علي، مدير إدارة الرعاية المنزلية بالشارقة الدائرة خدماتها الصحية عن بعد من خلال تقديم جلسات العلاج الطبيعي التي يقدمها اختصاصيو العلاج الطبيعي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وخدمة تأهيل جلساء كبار المواطنين التي تهتم بتدريب وتأهيل القائمين على رعايتهم وخدمات التطبيب والاستشارات الطبية.

بالإضافة لخدمات التمريض المنزلي التي تقدم لكبار المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التمريض المنزلي "رحمة" وغيرها العديد من الخدمات التي تعزز صحة ورفاهية كبار السن بالإمارة.

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