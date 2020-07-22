تأهيل دفعة طلبة مبتعثين من السودان بمركز لوتاه التقني

المصدر: البيان الإلكتروني

تم صباح أمس تخريج دفعة من طلبة الخلاوي القرآنية من السودان، حيث قام السفير غانم أحمد يحيى القنصل العام لجمهورية السودان بدبي وعبدالله بن سعيد أحمد لوتاه المدير التنفيذي لمجموعة سعيد أحمد لوتاه التعليمية بتوزيع الشهادات للخريجين والمعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وقد عبر القنصل عن سعادته وامتنانه بهذه الرعاية والاهتمام من المغفور له سعيد لوتاه فهو من وجه باستقدامهم من السودان واستضافتهم وتعليمهم وتأهيلهم على نفقته طيلة مدة إقامتهم بدبي والتي امتدت لأربع أشهر ونصف.

قال إن من حسن حظه أنه تشرف بلقاء الوالد سعيد عدة مرات وتعلم الكثير من أفكاره المتفردة وخبرته الكبيرة في الحياة.

وفي كلمته نقل عبدالله بن سعيد للخريجين تهنئة المهندس يحيى بن سعيد لوتاه رئيس مجلس الإدارة مؤكداً على أنهم ماضون بذات النهج الذي وضع أساسه الوالد رحمة الله عليه، وسوف يكونوا امتداداً لمسيرته وسيرته العطرة، وتمنى عبدالله للخريجين حياة عملية موفقة معلناً عن استيعابهم في مشاريع الوالد المتعددة في السودان وأنهم محل رعايتهم واهتمامهم.

وقد خرج المركز منذ إنشائه كوادر عديدة من النساء والرجال وبمختلف الأعمار وتم تأهيلهم بمهن حرفية وتقنية في مختلف التخصصات لكي تعينهم في الحياة وتلبي متطلبات سوق العمل.

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