90 طبيباً في «الجليلة للأطفال» يحصلون على الإقامة الذهبية

المصدر: (دبي - البيان )

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، عن حصول 90 طبيباً من الكادر الطبي المتخصص في المستشفى على امتياز الإقامة الذهبية، وذلك لدورهم الكبير في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة. وحصل مجموعة من الأطباء في المستشفى من ذوي المؤهلات والكفاءات على هذا الامتياز، تقديراً لجهودهم في تقديم مستوى متقدم من الجودة في رعاية المرضى، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب فيروس «كورونا».

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