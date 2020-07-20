محمد بن زايد: دامت الكويت بأمن وأمان في ظل قيادتها الحكيمة

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها، واطمأن على صحة سموه، داعياً الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، ويمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.

وتمنى سموه، للكويت وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد. من جانبه أعرب أمير الكويت عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والتي تؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.



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