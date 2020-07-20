محمد بن زايد والحكام يهنئون أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها واطمأن على صحة سموه.. داعياً الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، ويمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.

وتمنى سموه، خلال الاتصال، لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. سائلاً المولى عز وجل أن يبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ووطنه وأمته.ودوّن سموه على حسابه الخاص في «تويتر»: «نهنئ الوالد الشيخ صباح الأحمد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.. الحمد لله، سعدت بالاطمئنان على صحته خلال اتصال هاتفي معه.. ونسأل الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.. ويبقيه ذخراً لأهلنا في الكويت ووطنه وأمته.. أدام الله للكويت الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادته الرشيدة».

من جانبه أعرب أمير دولة الكويت عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذا الاتصال الأخوي، والذي يؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى أخيهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.

وأعرب سموهم عن خالص تمنياتهم لأمير دولة الكويت بالشفاء العاجل داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية. وإلى ذلك بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى أمير دولة الكويت الشقيقة.

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