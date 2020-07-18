20 يوليو انطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

حددت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، الاثنين المقبل، 20 يوليو في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، تاريخاً «مبدئياً» لانطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، فيما قد يتغير هذا الموعد تبعاً لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما اليابانية، مركز إطلاق الصاروخ.

وتأتي تأجيلات إطلاق المسبار بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، وتغيّر الأوضاع الجوية في الجزيرة، التي تشهد سقوط أمطار غزيرة، وتشكل سحب ركامية كثيفة، ووجود طبقة هوائية متجمدة، جرّاء عبور جبهة هوائية باردة، بالتزامن مع الوقت الأصلي المقرر للإطلاق، فيما جاء هذا الإجراء حماية للمهمة ونجاحها، وحفاظاً على جهود 6 سنوات من العمل المتواصل.

وتشهد اليابان خلال الفترة الحالية، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة بالقرب من منصة إطلاق الصاروخ على مسافة تبعد 5 كيلومترات، فيما هناك متابعة لحظية بين القائمين عن إطلاق المسبار مع مسؤولي الأرصاد الجوية اليابانية، للتحقق مما إذا كان بوسعهم إطلاقه في يوم ملائم مناخياً.

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