فتح أماكن التدخين وتقديم الشيشة في دبي غداً

المصدر: دبي – وائل نعيم

أعلنت بلدية دبي إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة اعتباراً من يوم غد، وحددت 51 إجراءً احترازياً الزامياً، يجب اتباعها في مرحلة إعادة الفتح يتوجب على مشغلي هذه الأماكن الالتزام بها.

ووجهت بلدية دبي تعميماً بهذه الإجراءات من بينها: اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين ووسائل النقل بما يتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة في بلدية دبي، وضرورة ارتداء الموظفين والعاملين الكمامات في جميع الأوقات، وتنظيف وتعقيم مكثف لكافة مواقع التلامس والمرافق المشتركة.

ويجب على موظفي تقديم الشيشة الالتزام بغسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعاملين والمرتادين قبل دخول منطقة المنشأة وعدم السماح لمن تظهر عليهم اعراض حرارة أعلى من 37.5 من دخول الموقع.

غرفة عزل

كما يجب على إدارة المنشأة تخصيص غرفة عزل ووضع اجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المؤكة لكوفيد 19، إضافة إلى اجراءات التطهير وفقا لإرشادات بلدية دبي وهيئة الصحة بدبي ويجب تنظيف وتطهير جميع أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم.

ويسمح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد فقط، كما يجب غسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم بعد كل مستخدم، ولا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل، ويجب زيادة دورية النظافة والتطهير في مناطق التدخين.

حاويات

وبحسب الاشتراطات الاحترازية يجب توفير حاويات النفايات الملوثة الخاصة في جيع المداخل الرئيسية وفي المناطق المشتركة للنفايات الطبية «الكمامات والقفازات وما إلى ذلك»، و ازالتها بشكل متكرر.

كما يجب توفير معقمات يدوية في مناطق مختلفة في الموقع، والالتزام بتوفير انظمة التهوية وتنقية الهواء حسب متطلبات بلدية دبي.

ويسمح بخدمات صف السيارات لجميع المنشآت مع ضمان اتباع الاجراءات الوقائية المحددة لهذه الخدمة، والتاكد من الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي الأمنة «2 متر» في جميع أنحاء المقهى أو المطعم أو المنشأة وضرورة التأكد من وجود مسافة مترين بين كل طاولة وبحد أقصى 5 مقاعد لكل طاولة في منطقة التدخين.

إرشادات

وأكدت البلدية على ضرورة توفير علامات أرضية واضحة ولافتات تشير إلى مسافات التباعد الجسدي بشكل واضح، وتخصيص مساحة 4 أمتار مربعة لكل شخص داخل منطقة التدخين، ولايسمح بالتجمعات أو إقامة الحفلات ولا يسمح للمجموعات الأكثر من 5 أشخاص بالتواجد في منطقة التدخين.

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية عدم السماح للعملاء بأن يكونوا في منطقة التدخين أكثر من 3 ساعات، والتأكد من تعقيم الزوار أيديهم عند الوصول، واستخدام أدوات «أطباق أو أكواب أو عبوات» بلاستيكية مطهرة أو يمكن التخلص منها ومغلفة بشكل فردي.

قواعد

ويجب ضمان الالتزام بجميع قواعد ولوائح بلدية دبي في الاماكن المخصصة للتدخين، والتأكد من أن درجة الحرارة داخل منطقة التدخين بين 22.5-25.5 ومن أن معدل الرطوبة 30-60%، وكذلك التأكد من اتباع جميع متطلبات القانون الاتحادي والمتطلبات المذكورة في الأدلة الإرشادية المتعلقة بتنظيم التدخين الصادرة عن بلدية دبي.

وينصح بتقديم كمامات ومعقمات للزوار وتوفير صناديق مخصصة لرمي المواد المستعملة ويفضل عدم لمسها في جميع انحاء المنشأة.

كما يجب تشجيع وسائل الدفع الإلكتروني ولا مانع من الدفع النقدي بالطريقة التقليدية، ونشر جميع الإجراءات والمتطلبات الاحترازية بين الموظفين والزوار باستخدام طرق الاتصال المختلفة، والتأكد من توفير التدريب الكافي لموظفي تقديم الشيشة للحفاظ على التطهير الوقائي.

وسيتم متابعة تطبيق هذه الاجراءات من خلال التفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز