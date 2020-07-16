الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط الأمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:29 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 18:33 والجزر الاول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:47 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 31 75 20

دبي 44 31 65 20

الشارقة 44 31 65 20

عجمان 42 32 65 20

أم القيوين 42 31 70 25

رأس الخيمة 41 32 65 25

الفجيرة 36 32 80 45

العين 45 33 50 15

ليوا 47 27 80 15

الرويس 40 32 80 20

السلع 42 32 75 20

دلما 39 31 85 30

طنب الكبرى 38 33 85 40

طنب الصغرى 38 33 85 40

أبو موسى 38 33 85 40

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