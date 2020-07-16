موعد جديد لإطلاق المسبار خلال الشهر الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل «مسبار الأمل»، تم تأجيل إطلاق المسبار، من تاريخ 17 يوليو الجاري، إلى موعد جديد في الشهر نفسه، حيث سيتم الإعلان عن الموعد لاحقاً. من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء:عندنا كوادر إماراتية متخصصة في مجالات اكتشاف الفضاء، واليوم الأعين على فريق الإطلاق الذي من ضمن مهامه دراسة ما يتعلق بالأحوال الجوية، بشكل يومي مع شركة الإطلاق.

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