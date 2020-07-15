محمد بن راشد يأمر بطائرة إغاثة غذائية إلى أفريقيا الوسطى

المصدر: دبي ـ رامي عايش

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير طائرة تحمل شحنة كبيرة من الأغذية إلى بانغي في جهورية أفريقيا الوسطى، التي تواجه أزمة إنسانية شديدة بسبب سنوات من النزاع المستمر.

وتمكن برنامج الأغذية العالمي من نقل شحنة من الأغذية جواً من مستودع الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الإنسانية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بواقع 52 طناً من الغذاء، وهو ما يكفي لنحو 335 ألف مستفيد على مدى شهرين. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية، إن «هذه الاستجابة من برنامج الأغذية العالمي، بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، هي مثال حي على الدافع وراء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بإنشاء المدينة».

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