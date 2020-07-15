روبوتات لتعقيم المنشآت الصحية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بدأت هيئة الصحة في دبي باستخدام 8 روبوتات ذكية لإجراء عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لكافة الغرف والممرات بمنشآتها الصحية.

ويتميز روبوت الأشعة فوق البنفسجية بقدرته على التحرك التلقائي من دون الحاجة للتدخل البشري، وضمان تغطية أكبر وأفضل للمناطق كثيرة اللمس وبمدى 360 درجة، مع القدرة على إعادة العملية نفسها بدقة عالية عدة مرات، واعتماد معايير معينة لتعقيم جميع الغرف مع إعداد تقارير لإثبات تنفيذ التعقيم، إضافة إلى سهولة استخدام التقنية في روتين التنظيف والتعقيم اليومي بمساحات كبيرة وسرعة تتراوح من 10 - 15 دقيقة لتعقيم الغرفة الواحدة، ما يساهم في تقليل العدوى وتحسين الرعاية الصحية داخل المنشآت الصحية.

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