«صحة دبي» تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعقيم منشآتها

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي استخدام الروبوتات الذكية في تعقيم المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها ضمن إجراءاتها الاحترازية لتعزيز سلامة الموظفين والمراجعين لمنشآتها الصحية، تزامناً مع العودة الكاملة لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.

روبوتات ذكية

وقالت خلود عبد الله آل علي، مديرة مشاريع وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي: إن الهيئة بدأت استخدام ثمانية روبوتات ذكية لإجراء عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لجميع الغرف والممرات بمنشآتها الصحية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في عملياتها وإجراءاتها المتماشية مع خططها الاستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحرك تلقائي

وأوضحت أن المميزات المتعددة لروبوت الأشعة فوق البنفسجية تتمثّل بقدرته على التحرك التلقائي دون الحاجة للتدخل البشري وضمان تغطية أكبر وأفضل للمناطق كثيرة اللمس وبمدى 360 درجة، مع القدرة على إعادة العملية نفسها بدقة عالية مرات عدة، واعتماد معايير معينة لتعقيم جميع الغرف مع إعداد تقارير لإثبات تنفيذ التعقيم، إضافة إلى سهولة استخدام التقنية في روتين التنظيف والتعقيم اليومي بمساحات كبيرة، وسرعة تتراوح بين 10 و15 دقيقة لتعقيم الغرفة الواحدة، ما يساهم في تقليل العدوى وتحسين الرعاية الصحية داخل المنشآت الصحية.وأكدت آل علي أهمية هذه التقنية التي يمكن توظيفها في تعقيم العديد من الأماكن مثل المكاتب وغرف وممرات المستشفيات وغرف العمليات والمستودعات والوحدات السكنية وغيرها من الأماكن.

جهود كبيرة

واستعرضت آل علي الجهود الكبيرة والاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتوفير كل وسائل السلامة والإجراءات الاحترازية داخل مستشفياتها ومراكزها الصحية والتخصصية لتفادي نقل العدوى في ظل العودة الكاملة لاستقبال المرضى والمراجعين.

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