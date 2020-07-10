9 مستشفيات من مجموعة في بي إن للرعاية الصحية خالية من "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت تسعة مستشفيات من مجموعة في بي إن للرعاية الصحية في أبوظبي والعين خالية من كوفيد-19، وخرج جميع المرضى ذوي الحالات الإيجابية عقب شفائهم.

واستأنفت المستشفيات خدمات المرضى الخارجيين والداخليين بالكامل لأفراد المجتمع مع تطبيق كل آليات السلامة لضمان سلامة المرضى.

وكانت مجموعة الرعاية الصحية في الطليعة بشأن دعم حكومة الإمارات في التصدي للوباء، وعالجت مرضى كوفيد-19 في كل مرافق مستشفياتها في أبوظبي والعين، حتى إنها كرست أحدث مرافقها -مدينة برجيل الطبية- بالكامل لهذا الأمر ،كما تم تجهيز نحو 400 غرفة للمرضى الداخليين في المنشأة المزمع افتتاحها في مدينة محمد بن زايد داخل أبوظبي لعلاج مرضى كوفيد-19.

وتعد مدينة برجيل الطبية المشروع الرائد لمجموعة في بي إس للرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تكون مستشفى للأورام تقدم علاجاً حديثاً ومتطوراً للسرطان.

كما تم إنشاء مختبر تفاعل البوليميراز المتسلسل اللحظي [RT-PCR] متكامل في مستشفى الرعاية الرباعية مع القدرة على اختبار 1000 عينة يومياً، وعمل المركز كوحدة إدارة متكاملة للسيطرة على كوفيد-19 خلال هذه الشهور.

وتقدم مستشفيات في بي إس لايف، ومستشفيات إل إل إتش في منطقة المصفح رعاية كاملة للحرفيين (عمال المهن اليدوية) في واحدة من أكثر مناطق أبوظبي كثافة سكانية.

وعمل موظفو المستشفيات مع دائرة الصحة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في التصدي لتفشي المرض.

وأدت المستشفيات دوراً محورياً في دعم برنامج الفحص الوطني من خلال إنشاء مرفق اختبار مؤقت في موقع المسعود مع القدرة على اختبار 3500 مريض يومياً، وخضع نحو 100 ألف شخص لاختبار كوفيد-19 داخل مرفق الاختبار.

وعلى النهج نفسه، أصبحت مستشفيات برجيل وميدور وإل إل إتش داخل مناطق أبوظبي والعين خالية من كوفيد-19.

وعلى الرغم من ذلك صرحت هيئة المستشفى بأنها ستواصل عملها بشكل طبيعي دون الحد من إجراءات الحرص ضد الوباء.

وصرح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة في بي إس للرعاية الصحية، بأن مساندة قيادة الإمارات خلال الوباء أمر مشرِّف.

وأفاد: "لقد أظهرت قيادة الإمارات المثابرة والتصميم طوال المعركة، وقامت الدولة بعمل جدير بالثناء في السيطرة على تفشي المرض"، مشيراً إلى أن عدد الحالات انخفض بشكل كبير نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة لإجراء اختبارات مكثفة والكشف المبكر وآليات العلاج.

وصرح الدكتور نبيل دبوني، المدير الطبي لمجموعة في بي إس للرعاية الطبية، بأن جميع المرافق ستستمر في اتباع إرشادات السلامة بدقة في الأيام المقبلة.

وأفاد: "سيستمر التباعد الجسدي وممارسات السلامة الأخرى في المرافق. لقد اتخذنا بالفعل الترتيبات اللازمة لضمان تطبيق ذلك في المنشأة. إضافة إلى ذلك، ستستمر الإجراءات الأخرى مثل اختبارات درجة الحرارة، وتحديد المرضى الذين يعانون الأعراض عند المدخل. وأولئك الذين يشتبه في إصابتهم بالحالات سيتم نقلهم على الفور إلى المرافق الحكومية مع اتخاذ كافة الاحتياطات".

وأضاف: "ارتداء القناع والقفازات سيكون إلزامياً، وسيستمر الموظفون في ارتداء معدات واقية شخصية لتجنب الإصابة من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض، كما ستتبع المستشفيات بروتوكول التعقيم الدولي داخل مباني المستشفى.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي أن مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة في دبي التابعة لمجموعة الرعاية الصحية خالية من كوفيد 19.

علاوة على ذلك، تقدم مجموعة الرعاية الصحية الدعم السريري لأولئك الذين دخلوا إلى الثمانية عشر مرفقاً للحجر الصحي في المنطقة.

وانخرطت فرقة عمل مجموعة في بي إس للرعاية الطبية في فحص الركاب في مطار أبوظبي، وجمع المسحات، وفحوص التقييم، وفحوص إعادة التقييم، بالتعاون مع وزارة الصحة و"صحة".

واستدعت مجموعة في بي إس للرعاية الصحية فريق عمل من الهند مكوناً من 105 أطباء، لدعم حكومة الإمارات خلال مكافحتها للوباء.

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