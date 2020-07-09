خليفة يصدر مرسوماً بإنشاء مكتب «فخر الوطن» برئاسة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 95 لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب «فخر الوطن» ‏برئاسة ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف إلى تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات. ونص المرسوم على أن يكون للمكتب الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقره في إمارة أبوظبي ولرئيس المكتب إنشاء فروع له داخل أي إمارة من إمارات الدولة. ‏كما يهدف المكتب إلى حشد الدعم المجتمعي لإبراز التقدير الواجب للعاملين في الخطوط الأمامية والاعتزاز والفخر بهم ومتابعة ودعم احتياجاتهم.

وحدد المرسوم اختصاصات وصلاحيات المكتب ومنها إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات الهادفة إلى دعم المشاركين في الخطوط الأمامية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق الفعاليات ومنح المكافآت والهدايا وشهادات التقدير والميداليات الفخرية وترشيح أي من المشاركين في الخطوط الأمامية للحصول على الأوسمة والميداليات.

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