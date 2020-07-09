خليفة يصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء مكتب «فخر الوطن»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم (95) لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب «فخر الوطن» ‏برئاسة ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف إلى تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات.

ونص المرسوم على أن يكون للمكتب الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقره في إمارة أبوظبي، ولرئيس المكتب إنشاء فروع له داخل أي إمارة من إمارات الدولة.

‏كما يهدف المكتب إلى حشد الدعم المجتمعي لإبراز التقدير الواجب للعاملين في الخطوط الأمامية والاعتزاز والفخر بهم ومتابعة ودعم احتياجاتهم.

صلاحيات

وحدد المرسوم اختصاصات وصلاحيات المكتب ومنها تحديد المقصود بالمشاركين في الخطوط الأمامية وبيان فئاتهم ومعايير وطرق اختيارهم وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات الهادفة إلى دعم المشاركين في الخطوط الأمامية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.. إضافة إلى تكليف الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس المكتب المتعلقة بالمشاركين في الخطوط الأمامية ومتابعة أداء تلك الجهات وبناء قاعدة بيانات والربط الإلكتروني مع أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو خاصة.. بجانب إطلاق الفعاليات ومنح المكافآت والهدايا وشهادات التقدير والميداليات الفخرية، وترشيح أي من المشاركين في الخطوط الأمامية للحصول على الأوسمة والميداليات وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.

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