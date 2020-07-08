حمدان بن محمد: دبي جاهزة لاستقبال العالم واستئناف قصص النجاح

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي باتت جاهزة لاستقبال العالم من جديد عبر مطارها الدولي الذي كان ولا يزال يشكل حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لعودة حركة السياحة، وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين من جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال تفقد سموه، ظهر أمس، مطار دبي الدولي، حيث اطمأن على سير العمل ومتابعة التحضيرات والتدابير الوقائية اللازمة لبدء استقبال السياح الأجانب.

وقال سموه: «نبعث رسالة أمل وتفاؤل للعالم بأننا قادرون على استئناف الإنجازات وكتابة قصص النجاح التي طالما سطرتها دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف سموه: «أشكر فرق العمل التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة جديدة للبناء عليها والاستفادة من جاهزيتنا، وأدعو الجميع إلى المضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مواصلة مسيرة الإنجازات، كما أشكر جهود فرق العمل التابعة لمطار دبي الدولي وأعود وأكرر لكم جميعاً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القادم أفضل إن شاء الله»

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز