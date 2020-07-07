دعوة محمد بن راشد تحفّز استجابة سريعة لـ«نوابغ الفضاء العرب»

المصدر: دبي ــ «البيان»

حفّزت دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الملهمة، للشباب العرب، إلى الانضمام إلى برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، استجابة سريعة من الشباب، إذ سجل البرنامج 9705 طلبات بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه.

ويهدف برنامج «نوابغ الفضاء العرب» الذي أطلقه سموه مؤخراً، إلى احتضان وتأهيل العقول العربية المتميزة والمواهب العلمية المتفوقة في كافة تخصصات علوم الفضاء، لتسريع المساهمة العربية في قطاع الفضاء، وتشكيل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي، وتعزيز مسارات البحث والتطوير والتنمية في المجتمعات العربية.

وتصدرت مصر عدد طلبات المتقدمين للالتحاق بالبرنامج، تلتها الجزائر والعراق والمغرب والإمارات. وشهد الإعلان عن البرنامج، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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