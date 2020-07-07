لأول مرة.. سائقات للحافلات العامة بدبي

المصدر: دبي - البيان

في مبادرة تُعَدُّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وظّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دفعة تضم ثلاث سيدات، للعمل في قطاع المواصلات العامة، كسائقات حافلات، ضمن شبكة الخطوط الداخلية لأسطول الحافلات التابعة للهيئة. وباشرت السائقات عملهن في 3 يوليو الجاري. وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة إنه تم اختيار السائقات طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية، لتشغيلهن للعمل على الخطوط الثلاثة، وهي: الخط (77)، الذي يربط منطقة بني ياس – ديرة ستي سنتر – T1 – T3، والخط (F36)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو، المنطلق من مول الإمارات – حديقة دبي للعلوم – جنوب البرشاء، والخط (F70)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو والمنطلق من برجمان – بر دبي – الفهيدي – برجمان.

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