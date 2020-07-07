للمرة الأولى في المنطقة.. توظيف 3 سائقات في أسطول الحافلات بدبي

المصدر: دبي - البيان

وظّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مبادرة تُعَدُّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، دفعة تضم ثلاث سيدات للعمل في قطاع المواصلات العامة كسائقات حافلات ضمن شبكة الخطوط الداخلية لأسطول الحافلات التابعة للهيئة في الإمارة. وقد باشرت السائقات الثلاث عملهن في 3 يوليو الجاري.

وتفصيلاً، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتوظيف سائقات أسوة بالسائقين، الأمر الذي يُتيحُ المزيد من فرص العمل للنساء في مجال يعمل فيه الرجال بنسبة أعلى بكثير من النساء، بالإضافة إلى إثراء هذا القطاع بالعنصر النسائي وتعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي لدى المتعاملين من جميع شرائح المجتمع والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف: تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أن تكون سبّاقة في إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز ريادتها كأول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط لتوظيف سائقات في قطاع الحافلات العامة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من مبدأ الاهتمام والتمكين الذي توليه هيئة الطرق والمواصلات للعنصر النسائي، وتحقيق التوازن بين الجنسين في جميع الفئات والمستويات الوظيفية، الذي توليه الهيئة اهتماماً كبيراً.

معايير

وأوضح أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع، وذلك من خلال تعيين 3 سائقات تم اختيارهن طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة لدى الهيئة لتشغيلهن للعمل على الخطوط الثلاثة وهي: الخط الدائري رقم (77)، الذي يربط منطقة بني ياس – ديرة ستي سنتر – T1 – T3، والخط رقم (F36)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو، المنطلق من مول الإمارات – حديقة دبي للعلوم – جنوب البرشاء، والخط رقم (F70)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو والمنطلق من برجمان – بر دبي – الفهيدي – برجمان.

وختم المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة المواصلات العامة والاستمرار في تحسين وتنويع الخدمات».

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