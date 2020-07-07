دبي رابع أفضل مدن العالم في التقنية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنفَت دبي في المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم في مجال التقنية، وفقاً لمؤشر «سيتيز إن موشن 2020» الصادر أمس من كلية نافارا للأعمال «آي إي إس إي» في إسبانيا.

ويَصدُر المؤشر بصفة سنوية ليرصد مستويات تطور كافة المدن في العالم من كافة الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية وغيرها. وصُنفت أبوظبي في المركز الثاني إقليمياً والـ 12 عالمياً على المؤشر نفسه، مسجلةً بذلك قفزة هائلة في تصنيفها العالمي بالمقارنة مع إصدار العام الماضي من المؤشر، والذي نالت فيه المركز الــ 83 عالمياً. كما صُنفَت أبوظبي ودبي في المركزين الأول والثاني إقليمياً والــ 15 والــ 17 عالمياً، على التوالي، في معيار «التلاحم الاجتماعي» ضمن نفس المؤشر.

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