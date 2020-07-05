طقس الإمارات غداً غائم جزئيا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:07 المد الثاني عند 01:38

الجزر الأول عند الساعة 08:21الثاني عند الساعة 19:17

بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج ،فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:09الثاني عند الساعة 22:10

الجزر الاول عند الساعة 17:03الجزر الثاني عند الساعة 04:54

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 32 75 25

دبي 42 32 75 25

الشارقة 43 31 70 30

عجمان 43 32 75 25

أم القيوين 42 32 75 30

رأس الخيمة 44 31 70 30

الفجيرة 39 33 80 40

العين 47 31 60 20

ليوا 48 30 75 15

الرويس 42 33 80 35

السلع 44 32 85 30

دلما 42 33 80 45

طنب الكبرى 38 33 80 40

طنب الصغرى 38 33 80 40

أبو موسى 38 33 80 40

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