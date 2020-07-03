السماح بالدخول إلى الشواطئ والحدائق العامة في أبوظبي دون فحص كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة البلديات والنقل السماح بالدخول إلى الشواطئ والحدائق العامة المعاد فتحها في إمارة أبوظبي دون الحاجة لإبراز نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19".

وتبعًا للتحديث الصادر اليوم الجمعة، لم تعد هنالك حاجة لإبراز نتيجة فحص سلبية لدخول الشواطئ والحدائق العامة.

وكانت دائرة البلديات والنقل قد سمحت بإعادة فتح بعض الحدائق والشواطئ، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 3 يوليو 2020 مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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