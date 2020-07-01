طقس الغد في الإمارات صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والبحر في الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:05 المد الثاني عند 22:45. والجزر الأول عند الساعة 15:54 والثاني عند الساعة 06:07.

أما بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:57 الثاني عند الساعة 18:49 والجزر الاول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 29 78 15

دبي 43 33 70 25

الشارقة 43 30 75 30

عجمان 44 32 75 30

أم القيوين 43 26 65 20

رأس الخيمة 42 25 70 30

الفجيرة 37 32 80 50

العين 46 33 55 20

ليوا 46 29 80 25

الرويس 40 27 90 25

السلع 41 28 85 20

دلما 38 29 90 40

طنب الكبرى 38 28 85 35

طنب الصغرى 38 28 85 35

أبو موسى 39 30 85 40

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