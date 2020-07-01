"الصحة" تحقق أمنيات أطفال مصابين بكورونا

المصدر: وام

حققت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عددا من أمنيات أطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الوزارة وفي مراكز الحجر الصحي والعزل المنزلي بالتعاون مع مؤسسة "تحقيق أمنية" حيث تمت مقابلتهم بتقنية الواقع الافتراضي عن بعد للتعرف على أمنياتهم ورسم البسمة على وجوههم.

يأتي ذلك في إطار حرص على تعزيز أواصر التضامن والتلاحم المجتمعي ودعم الأطفال المصابين بمرض "كوفيد-19" لرفع معنوياتهم وتعزيز الإيجابية والطمأنينة لديهم وتخفيف العبء النفسي عليهم.

وتضمنت أمنيات الأطفال الحصول على أجهزة لوحية ذكية ووسائط الكترونية تساعد في تسليتهم بألعاب تثقيفية تفاعلية تحسن من طريقة تفكيرهم وإدراكهم وتنمي مهاراتهم بطريقة إبداعية حيث تفاعل الأطفال وأسرهم مع المبادرة بعد تحقيق أمنياتهم.

وأثنى أسر الأطفال على هذه المبادرة المجتمعية معربين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة "تحقيق أمنية" للقيم الإنسانية والنبيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات والتي تشجع على نشر الخير والعطاء.

وأكدت الدكتورة كلثوم محمد البلوشي مديرة إدارة المستشفيات بالوزارة، أهمية هذه المبادرة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة "تحقيق أمنية" والتي تمثل نموذجا عن قيم التكافل والتضامن في مجتمع الإمارات بما يعزز الشعور الإيجابي لدى الأطفال المصابين ويمنحهم أوقاتا للترفيه والسعادة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسات الحكومية على تحقيق الأمنيات التي تسعد الأطفال وتشعرهم بتكاتف المجتمع معهم لتحفيزهم على تجاوز المرحلة لافتة إلى أن الوزارة تقدم عناية ورعاية صحية ونفسية متكاملة لمرضى" كورونا" من خلال تطبيق البروتوكول الطبي المتبع في المستشفيات بالاستناد إلى الإمكانيات والموارد التي توفرها الحكومة الرشيدة لتقديم خدمات صحية للمرضى وفق أفضل الممارسات.

من جانبه ثمن هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بفيروس "كورونا".

وأكد أن المؤسسة على استعداد دائم للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة الساعية إلى الإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية ونشر مفاهيم السعادة في المجتمع وإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال المرضى وتعزيز الأمل في قلوبهم مع عائلاتهم .

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