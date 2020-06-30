تلفزيون دبي و«البيان» يطلقان حملة لدعم الكوادر الطبية

المصدر: دبي - البيان

بادر كل من قطاع الإذاعة والتلفزيون، وصحيفة «البيان»، في مؤسسة دبي للإعلام -بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي- بحملة إعلامية لتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها وتبذلها الكوادر الطبية (خط دفاعنا الأول) في دبي، من أجل مكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، والمحافظة على حياة الناس والأمن الصحي للمجتمع.

وتهدف الحملة التي تنطلق، اليوم، تحت شعار «بكم ومعكم»، إلى شكر وتقدير الكوادر الطبية، وإظهار الجوانب المهنية والإنسانية النبيلة غير المعلنة، التي تحلى بها الأطباء والممرضون وجميع العاملين الفنيين والإداريين في خط الدفاع الأول، كما تهدف في الوقت نفسه إلى إبراز الكفاءات والخبرات الطبية العالية التي يزخر بها القطاع الصحي في دبي، وكذلك القصص اليومية المؤثرة، التي عكست روح التحدي والعزيمة والإصرار، التي يتميز بها الأطباء في مواجهة أزمة «كوفيد 19» العالمية.

تكشف الحملة شهادات وحكايات لم تروَ من قبل، يسردها أبطالها ويفصحون عنها للمرة الأولى، إضافة إلى إعلان حزمة من البيانات والمعلومات المهمة، التي تُظهر حجم العمل وما شهدته المنشآت الطبية في دبي من جهود متواصلة على مدار الساعة منذ بداية الأزمة وخلال فترة ذروتها، وحتى اليوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز