"ديوا" تحصد جائزتين عالميتين من مؤسسة "كامبريدج أي إف أيه"

المصدر: وام

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" أهم جائزتين في دورة العام 2020 من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها كل عام مؤسسة "كامبريدج أي إف أيه" في المملكة المتحدة.

ونالت الهيئة جائزة القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة للعام 2020 فيما حصد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة جائزة شخصية العام 2020 في مجال الحوكمة الرشيدة والاستدامة.

وقال معالي سعيد الطاير إن فوز الهيئة بهاتين الجائزتين يؤكد مكانتها العالمية بوصفها مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم في مجال الحوكمة الرشيدة ومواكبة نموذج الحوكمة في الهيئة للتغييرات العالمية المتسارعة بالاستناد إلى أربع ركائز أساسية هي الثقة والمساءلة والشفافية والعدالة.

وأضاف معاليه: يأتي هذا الإنجاز بفضل التزامنا برؤية قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للوصول ببلادنا نحو الرقم واحد عالمياً في المجالات كافة.

وأوضح معاليه أن الهيئة تعتمد الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها.

وأكد أن "ديوا" وفي مرحلة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة تضاعف جهودها لتطبيق العناصر الأساسية المكونة لإطار الحوكمة في الهيئة مثل رقابة وإشراف مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي الواضح والصلاحيات والاستراتيجية الموثقة وتفويض الصلاحيات المالية والإدارية على نحو سليم في الهيئة وجميع الشركات التابعة لها.

ونوه إلى أن مشاريع الهيئة المبتكرة أسمهت في ارتفاع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة إلى نحو 9% لتتخطى بذلك النسبة الموضوعة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى إنتاج 7% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020 و75% بحلول عام 2050.

يشار إلى أن الهيئة حصدت جائزة التميز في مجال الحوكمة المؤسسية وجائزة أفضل تقرير عن الحوكمة المؤسسية في دورة العام 2019 من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها مؤسسة "كامبريدج أي إف أيه".

كما فازت بجائزة أفضل حوكمة مؤسسية لعام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمها "وورلد فاينانس" البريطانية لتكون المؤسسة الوحيدة التي تمثل دولة الإمارات في نتائج هذا التقييم العالمي للحوكمة في كبرى الشركات حول العالم وأول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تطبق هذا المعيار العالمي.

كذلك نالت الهيئة شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة،BSi 13500 ، كأول مؤسسة في منطقة الخليج العربي تحصل عليها في 2019، وذلك للعام الثالث على التوالي.

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