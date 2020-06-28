الإمارات ترسل طائرة المساعدات الرابعة إلى إيران

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وسيستفيد منها أكثر من 16 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء (كوفيد 19).

وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها دولة الإمارات إلى إيران منذ مارس الماضي، ففي 16 مارس أرسلت الدولة طائرتي مساعدات تحملان أكثر من 33 طناً من الإمدادات الطبية الحيوية، كما أرسلت طائرة أخرى في الثالث من مارس تحتوي على 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

الإمارات ترسل رابع طائرة مساعدات إلى إيران لدعمها في مكافحة «كورونا»

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