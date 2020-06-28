الإمارات ترسل رابع طائرة مساعدات إلى إيران لدعمها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، وسيستفيد منها أكثر من 16 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء (كوفيد 19).

وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها دولة الإمارات إلى إيران منذ مارس الماضي، ففي 16 مارس أرسلت الدولة طائرتي مساعدات تحملان أكثر من 33 طناً من الإمدادات الطبية الحيوية، كما أرسلت طائرة أخرى في الثالث من مارس تحتوي على 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال سيف الزعابي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية: «إن جهود دولة الإمارات في تسيير عدد من طائرات الإمدادات الطبية العاجلة لمساعدة القطاع الطبي في إيران تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التسامح والتضامن في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة ومساندتهم وإنقاذ حياتهم، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى».

وأضاف: «تأمل دولة الإمارات أن تسهم هذه الإمدادات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في إيران وتوفير المزيد من الحماية والوقاية لها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز